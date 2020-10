»Derbi ni bil videti lep, ampak je bil trd in točno takšen, kot smo ga pričakovali, z obilo agresije. V drugem polčasu smo Celjane stisnili v obrambo in z golom v zadnjih minutah zasluženo zmagali. Žoga je priletela tako, da sem lahko udaril polvolej. To je bil eden lepših zadetkov v moji karieri,« je razplet derbija sedmega kroga državnega prvenstva med Olimpijo in Celjem komentiral kapetan Ljubljančanov Miral Samardžić, junak z atraktivnim zadetkom po kotu v 85. minuti.

Izkušeni Samardžić se ni pretirano hvalil z golom, ampak je skromno pripomnil, da je ekipno delo, vendar ni skrival ponosa, saj je bil to njegov prvi zadetek v Stožicah. Olimpija se še spoznava, saj so od ekipe, ki je pred tremi meseci igrala v Celju odločilno tekmo za naslov prvaka, nastopili le trije igralci (Samardžič, Elšnik, Vukušić). »Iz tekme v tekmo smo boljši. Tekmeci nam ne zabijajo veliko golov. Odpreti se nam mora še v napadu, da bomo lahko napadli vrh lestvice,« je dodal Samardžić. Prepričan je, da je sodnik Jug oškodoval Olimpijo za enajstmetrovko po prekrških nad njim in Caimacovom ter je zaradi protesta prejel rumeni karton.

»Trda in ne preveč kakovostna tekma. Glede pristopa nimam pripomb. Prvi polčas smo odigrali disciplinirano in imeli dve do tri situacije za hiter prehod v napad, ki jih nismo izpeljali dobro. V drugem polčasu smo začeli zamujati v dvobojih, proti koncu tekme smo bili premalo odločni in pogumni. Nismo bili daleč od uspeha, saj nismo bili nadigrani in razbiti, a premalo konkretni. Moramo živeti s tem, da smo prvaki in pričakovanja so velika,« je tekmo videl trener Celja Dušan Kosić.

Celjani, pri katerih je tekmo začel tudi Bezjak, so bili daleč od lanske podobe državnega prvaka na tekmi, na kateri je bilo od začetka očitno, da bo zmagal tisti, ki bo dosegel gol. Celjani so bili disciplinirani v obrambi, v napadu pa premalo kreativni, saj se jim pozna odhod Lotriča in Vizingerja. Niti enkrat niso streljali v okvir ljubljanskega gola, medtem ko se je celjski vratar Rozman izkazal s paradama ob strelih Ivanovića in Vukušića ter bi dobil naziv igralca tekme, če bi se tekma končala z remijem.

Camoranesi videl tisto, kar želi

Maribor je znova zmagal po treh tekmah in umiril strasti med navijači. To ni bilo posebej težko, saj je Gorica njegova »redna stranka«. To je bila že deveta zaporedna zmaga Mariborčanov nad Goričani, ki so trenutno nekonkurenčni za prvo ligo. »Videl sem tisto, kar želim videti. To je večjo mero intenzivnosti in agresivnosti, saj smo vso tekmo igrali v višjem ritmu kot doslej. Ob učinkovitosti v napadu sem vesel, da smo mrežo ohranili nedotaknjeno. Na igrišču sem videl ekipo, smer je prava,« je bil zadovoljen trener Maribora Mauro Camoranesi. Vijoličasti so bili raznovrstni s štirimi različnimi strelci. Gorica, pri kateri sta zaradi okužbe s koronavirusom manjkala vratar Likar in Širok, je bila nebogljena.

Koper je z goloma Mulahusejnovića (vodilni strelec lige s petimi goli) nadigral Domžale, ki so bile na Bonifiki zelo skromne. »Naša predstava je bila zelo dobra, zmaga bi bila lahko še višja. Veseli me, da smo bili že na drugi tekmi zapored dinamični in kombinatorni ter si priigrali veliko priložnosti. Tudi ko so Domžale pritiskale, smo delovali zelo zrelo in nismo popuščali,« je bil zadovoljen trener Kopra Miran Srebrnič. Težava Domžal sta predvsem veterana, 38-letni Predrag Sikimić in 35-letni kapetan Senijad Ibričić (z napačno podajo je Koprčanom podaril vodilni zadetek), ki dušita igro in ubijata ritem. »Nismo bili pravi. Prva tekma, na kateri si več tudi nismo zaslužili. Preveč je bilo napak in živčnosti,« je bil realen trener Domžal Dejan Djuranović. Vodilni Muri in Bravu se je poznalo, da sta bila deset dni v karanteni, in sta doživela poraza. Mura ime le še točko prednosti pred Mariborom, Olimpijo in Taborom.