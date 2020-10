Enaka zgodba, le da z veliko bolj tragičnimi posledicami za 80 odstotkov Slovencev, se dogaja v tem trenutku pred našimi očmi, v našem domu, Sloveniji. J. J. je po dveh neuspešnih, škodljivih in nedokončanih mandatih v tretje vešče izkoristil, zlorabil skrb za dobro službo poslancev dveh strank (v primeru predčasnih volitev bi jo zagotovo izgubila), ki sta svojim volilcem obljubljali povsem drugačno politiko in delovanje. Mnogo izobražencev, kulturnikov, piscev mnenj in resnih komentatorjev je stanje analiziralo do podrobnosti, zato ne bi ponavljal ugotovitev, raje poudarim dejstvo, da imajo poslanci samo še izredno kratek čas, da se poskušajo odkupiti za izdajstvo iz koristoljubja in zapustijo vlado, ki pelje Slovenijo v popolno nazadovanje družbenega in socialnega življenja.

Morda se bo dalo z novo, normalno vlado popraviti škodo strankarskega kadrovanja na vseh pomembnih družbenih sistemih, ne bo pa se dalo popraviti države, če bosta padla javna RTV in STA. Če bomo to mesarjenje SDS mirno gledali, bomo pomagali pokopati edino pravo varovalko demokracije – to pa je javni in politično neodvisni javni RTV servis.

V trenutku, ko bo dala ta vlada sporni (in kljub mnogim kritikam praktično nespremenjeni) predlog zakona o medijih v sprejemanje v državni zbor, bi morali Slovenci – ne glede na politično in versko pripadnost in ne glede na histerizirano epidemijo covida-19 – množično pred parlament in tam vztrajati do streznitve poslancev, ki naj se končno zavedo, da se je treba ravnati po na volitvah verificiranih programih, da jim to nalaga vest in tudi zdrava kmečka pamet.

Ponavljam, ker se tega premalo zavedamo: vlada nam stranka, ki v tem trenutku skupaj s sateliti ne predstavlja več kot četrtine volje volilcev (medklic za ilustracijo: izredne županske volitve v Velenju so pokazale »moč« koalicije s sateliti!) in je torej popolnoma nelegitimna. Zato je tudi legitimna vsaka aktivnost, da se prepreči, da bi ena stranka ugrabila državo. Civilne pobude so vedno bolj konkretne, opozicija se je končno zavedla svoje vloge in čas je, da Slovenija postane normalna demokratična država.

Zgodovina je neizprosna in vedno se ve, kdo je (bil) v kritičnem trenutku na pravi strani. Kot je zapisal novinar Grega Repovž: dogaja se »kraja prihodnosti«.

Soodgovorni bomo zanjo, če je vsaj ne poskusimo preprečiti.

Srečo Knafelc, Krvava Peč