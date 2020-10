Francoska policija je s pomočjo romunskih kolegov in ob podpori evropskega policijskega urada Europol pred dnevi razbila organizirano kriminalno združbo, ki je romunska dekleta prodajala za spolne storitve. Po številnih hišnih preiskavah v Franciji so prijeli deset osumljencev, štiri tam in šest v Romuniji, za zdaj pa jim je uspelo identificirati tri domnevne žrtve.

Takšne nečednosti v Franciji niso nič novega, skupin, ki iz Romunije novačijo dekleta za prodajo, kar mrgoli. Nazadnje razbita združba jih je tja »uvažala« vse od leta 2015, in sicer po metodi »loverboy« – ljubimec, s katero so jih učinkovito priklenili nase. Nekatere žrtve so bile v razmerju z osumljenci, ti so jih spolno izkoriščali in prodajali naprej, one pa so bile nanje navezane in od njih (čustveno) odvisne. Ker so jih »ljubile«, so lahko moški z njimi še lažje manipulirali. Dekleta so iz domovine najprej poslali v Nemčijo, od tam v Pariz, kjer jih je čakalo »delo«. Osumljenci so stranke zanje iskali na spletu, dekleta pa so nadzorovali prek njihovih telefonov. Denar so nakazovali v Romunijo, tam pa so ga prali prek nepremičnin in dragih avtomobilov.

Uporaba tehnike »loverboy« je priljubljena pri kriminalcih, ki v svoje lovke tako najlažje (in najraje) ujamejo žrtve iz nižjih družbenih razredov. Najdejo njihove slabosti in jih izkoriščajo, zapeljejo jih z dragimi darili in obljubami o lepšem življenju v tujini. Mnogo deklet tako v upanju na nove priložnosti in ljubezen zapusti svojo družino, v tujino pa gredo iskat boljše priložnosti, s katerimi bi se iztrgale iz revščine. Že kaj hitro pa v novi domovini ugotovijo, da življenje tam ni prav nič rožnato, njihovi »fantje«, ki so v resnici zvodniki, jih silijo v prostitucijo, večino zaslužka pa pospravijo v lastne žepe. Nazaj domov ne morejo, ker nimajo denarja, pobegniti pa jih je tudi strah, saj jim grozijo, da bodo v takem primeru ranili njihove družine. tak