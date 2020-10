ZDA so Mehiko neprijetno presenetile z aretacijo nekdanjega ministra za obrambo in poveljnika vojske (v Mehiki sta obe funkciji združeni), 72-letnega generala Salvadorja Cienfuegosa. Prijeli so ga v četrtek zvečer na letališču v Los Angelesu, kamor je s člani svoje družine pripotoval na dopust. Ukaz je izdalo ameriško pravosodno ministrstvo na podlagi obtožnice, ki jo je že avgusta lani vložilo zvezno sodišče vzhodnega okrožja v New Yorku, s čimer pa ne mehiška vlada in policija ne pravosodje niso bili seznanjeni. Preiskavo je deset let v tajnosti vodila Ameriška agencija za boj proti drogam (DEA), poimenovali pa so jo Operacija boter po vzdevku »Padrino«, ki so ga generalu nadeli člani kriminalnih združb.

Številni dokazi tožilstva

Dan po aretaciji so Cienfuegosa privedli na sodišče v Los Angelesu, kjer je njegovo identiteto po videokonferenci preveril newyorški zvezni sodnik Alexander McKinnon in ga na kratko seznanil z obtožbami ter njegovimi pravicami. Zvezni tožilci so proti njemu vložili kar štiri obtožnice zaradi suma, da se je od decembra 2015 do februarja 2017 ukvarjal s proizvodnjo, distribucijo in tihotapstvom heroina, kokaina, metamfetaminov in marihuane v ZDA. V četrti obtožnici je obtožen še pranja denarja. Ameriški zvezni tožilec Seth DuCharme očita Cienfuegosu, da je kot minister in poveljnik vojske v letih 2012–2018 izkoriščal svoj položaj za sodelovanje z mamilarskim kartelom H-2, ki izhaja iz zloglasne kriminalne združbe Beltran Leyva iz Sinaloe.

Po navedbah tožilca je general kartelu H-2 pomagal pri širjenju kriminalne dejavnosti in prometu ogromnih količin prepovedanih drog v zameno za primerno plačilo. To oboroženo skupino, ki je rutinsko in nekaznovano izvajala nasilje po vsej državi, vključno z mučenji in umori, je kot poveljnik vojske tudi ščitil. Tožilec DuCharme je povedal, da sodišče razpolaga s tisočimi telefonskimi sporočili, fotografijami, videoposnetki in drugim gradivom, ki bremenijo Cienfuegosa aktivnega sodelovanja in pomoči kartelu H-2. General se je med drugim izogibal vojaškim operacijam proti H-2 in jih usmerjal proti njegovim narkokartelskim tekmecem ter izvajal vojaške premike tako, da je s tem olajšal pomorski transport droge proti severni sosedi.