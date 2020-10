Čez dva do tri tedne bo stara in nova novozelandska premierka Jacinda Ardern predstavila svojo novo vlado. Z zgodovinsko zmago laburistov na sobotnih parlamentarnih volitvah je Ardernova dobila potrebno večino, s katero lahko dejansko preoblikuje novozelandsko družbo, kot je že napovedala na volitvah pred tremi leti.

Z 49 odstotki dobljenih glasov je tudi zaradi svoje politike vodenja države v koronavirusni krizi in močnim človeškim obrazom po napadih belskih supremacistov na muslimane v Christchurchu dosegla najmočnejšo zmago laburistov v zadnjih petdesetih letih. Njeni stranki so volilci namenili 64 od 120 poslanskih sedežev v parlamentu, kar pomeni, da bi vlado lahko sestavila sama in tako državo popeljala precej močneje v levo, kot je to lahko zaradi desno usmerjene konservativne koalicijske partnerice, stranke Najprej Nova Zelandija, počela zdaj.

Kljub blesteči zmagi Ardernova za zdaj ne izključuje možnosti, da bi sestavila koalicijsko vlado, kot možna koalicijska partnerica pa se omenja stranka Zelenih, ki je na tokratnih volitvah izboljšala svoj volilni rezultat za dva poslanska sedeža – poslej jih bo imela deset.

Izjemen volilni rezultat za Ardernovo pomeni tudi veliko obvezo, da izpolni visoka pričakovanja Novozelandcev. V prvem mandatu je uspela nekoliko izboljšati socialni položaj Novozelandcev. Povišala je minimalno plačo in nadomestilo za starševski dopust. Ni pa uspela izpolniti ciljev zmanjšanja revščine med otroki ali večje obdavčitve kapitalskih dobičkov. V svojem drugem mandatu bo izpolnitev teh ciljev še toliko bolj težavna zaradi najgloblje recesije, s katero je zaradi koronavirusne krize soočena tudi Nova Zelandija.