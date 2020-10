Nekateri so vzklikali ime ubitega učitelja Samuela Patyja, spet drugi pa so se spomnili tudi terorističnega napada na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo leta 2015, ko sta dva napadalca zaradi objave karikatur Mohameda ubila 12 ljudi. Vmes pa je bilo slišati tudi gesla v podporo svobodi izražanja in svobodi poučevanja.

Podobne demonstracije kot v francoski prestolnici načrtujejo tudi v drugih mestih po državi, kot so Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille in Bordeaux, še navaja AFP.

Grozovit petkov umor francoskega učitelja zgodovine je dobesedno šokiral Francijo in obudil spomine na krvavi napad na Charlie Hebdo leta 2015. Tedaj se je na Trgu Republike v Parizu v obrambo svobode izražanja zbralo okoli 1,5 milijona ljudi. Podobno je tudi tokrat minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer pozval k podpori francoskim učiteljem ter k izrazu solidarnosti in enotnosti.

Shoda v Parizu sta se udeležila tudi premier Jean Castex in županja Pariza Anne Hidalgo, še navaja AFP.

V soboto je tožilec Jean-Francois Ricard pojasnil, da je bil Paty že tarča groženj na spletnih omrežjih, ker je učencem v okviru državljanske vzgoje pokazal karikature Mohameda. Tovrstne karikature sicer močno razburjajo radikalne islamiste, ki menijo, da je prikazovanje islamskega preroka bogokletno.

Učitelja je umoril 18-letni Čečen, Abdulah Anzorov, ki je imel v Franciji status begunca. Po napadu na učitelja je bil kasneje ubit v spopadu s policijo.

Policija je v povezavi z umorom doslej prijela enajst ljudi. Med njimi tudi očeta ene od njegovih učenk, ki se je na spletu zgražal nad tem, da je Paty kazal karikature Mohameda, in zahteval, da se ga odpusti iz šole. Pozival je tudi k "mobilizaciji" proti učitelju. Objavil je tudi učiteljevo ime in naslov šole, kjer ga je nato morilec tudi iskal, še navaja AFP.