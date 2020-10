S parkirninami pobrali 70.000 evrov

Na Veliki planini so poletno sezono letos reševali slovenski gostje. V primerjavi z lanskoletnimi dohodki je podjetje Velika planina od januarja do konca septembra ugotovilo za 26 odstotkov manj prihodkov. Dobrih 70.000 evrov so iztržili iz naslova pobiranja parkirnine od Kranjskega raka proti Mali in Veliki planini.