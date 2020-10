Po navedbah notranjega ministrstva je avtomobil bomba eksplodiral pred sedežem policije in v bližini vladnih poslopij okoli 11. ure po krajevnem času.

Med ubitimi in ranjenimi naj bi bili tako civilisti kot tudi pripadniki varnostnih sil. Več ranjenih je v kritičnem stanju, je povedal zdravstveni direktor v pokrajini Džuma Gul Jakubi.

Tiskovni predstavnik guvernerja pokrajine Gor, Aref Abir, je dejal, da je bila eksplozija zelo močna in je poškodovala bližnje zgradbe, pristojne za zadeve žensk in invalidov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornosti za napad ni prevzela še nobena skupina. V zadnjih tednih so kljub mirovnim pogajanjem med afganistansko vlado in talibani znova izbruhnili spopadi med stranema. Pogajanja so se začela minuli mesec v Katarju, vendar strani do zdaj nista dosegli še nobenega napredka.

V minulih dneh je v afganistanski pokrajini Helmand pred spopadi med vladnimi silami in talibani zbežalo okoli 5000 družin. Po podatkih Združenih narodov je bilo v spopadih ubitih ali ranjenih okoli 200 ljudi.