Audi in njegov kitajski partner FAW sta podpisala memorandum o ustanovitvi skupnega podjetja za proizvodnjo povsem elektrificiranih audijev na Kitajskem. Prva vozila naj bi s proizvodnih trakov zapeljala leta 2024.

»Ta odločitev potrjuje strateški pomen kitajskega trga. Tako aktivno spodbujamo inovacije na lokalni ravni,« je dejal prvi mož Audija Markus Duesmann.

Kitajska je za Audi največji trg, kjer je v prvih devetih mesecih letošnjega leta kljub pandemiji covida-19 prodal 512.000 avtomobilov, kar predstavlja rekordni rezultat.

Prisotnost v segmentu električnih vozil na Kitajskem krepijo tudi mnogi Audijevi tekmeci. Prodaja električnih vozil je na Kitajskem septembra v medletni primerjavi poskočila za 99,6 odstotka, kar predstavlja dodaten pospešek že tako velikemu povpraševanju po okolju prijaznejših vozilih na tem trgu.

Krepitev vlaganj na Kitajskem je napovedala tudi Audijeva matična družba Volkswagen. V razvoj in prodajo električnih avtomobilov na Kitajskem bo vložila dodatnih 15 milijard evrov, s čimer so skupna Volkswagnova vlaganja v sektorju elektrificiranih vozil dosegla 40 milijard evrov. Do leta 2025 naj bi 35 odstotkov njegovega portfelja na tem največjem avtomobilskem trgu na svetu predstavljala elektrificirana vozila.