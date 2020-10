V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo predvsem v zahodni polovici države začelo oblačiti, na vzhodu pa bo dokaj sončno, zapihal bo jugozahodni veter. V sredo bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu države bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in osrednjim Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri priteka k nam bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v ponedeljek bo večinoma sončno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Na območju severnega Jadrana je še možna kakšna ploha.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden in spodbuden.