Kozinova z 20. zmago v karieri še do naslova po verziji WBC

Slovenska boksarka Ema Kozin je danes v Donauwörthu na Bavarskem osvojila še naslov svetovne prvakinje po verziji WBC v srednji kategoriji in ubranila naslova po različicah WBF in Wiba. Po soglasni sodniški odločitvi (97:93, 98:92 in 97:93) je bila boljša od Urugvajke Chris Namus.