Gostitelji, ki so igrali brez poškodovanega Kevina De Bruyneja, v ekipo pa se je po štirih mesecih odsotnosti vrnil Sergio Agüero, so po pričakovanjih takoj prevzeli pobudo na igrišču. Nizali so nevarne akcije, v vodstvo pa prišli v 23. minuti. Akcijo je začel Agüero, po strelu Phila Fodna je vratar Arsenala Bernd Leno žogo odbil, a je prišla do Raheema Sterlinga, ki jo je poslal v mrežo.

Goste je prejeti gol prebudil, do odhoda na odmor so imeli dve lepi priložnosti, Bukayo Saka in Pierre-Emerick Aubameyang sta sama prišla pred vratarja Edersona Moraesa, vendar je Brazilec obakrat odlično reagiral.

Drugi polčas ni bil tako zanimiv kot prvi, pravih priložnost praktično ni bilo več.

Nov spodrsljaj si je privoščil Chelsea, ki je na domačem igrišču le remiziral s Southamptonom, čeprav je Timo Werner z dvema goloma že do 19. minute Londončanom zagotovil zanesljivo vodstvo. Toda gosti so ob koncu prvega polčasa zaigrali napadalneje, prek svojega najboljšega strelca Dannyja Ingsa zaostanek znižali, napade pa nadaljevali tudi na začetku drugega dela.

To se jim obrestovalo v 57. minuti, ko so izkoristili napako Kurta Zoumaja, ki je slabo vračal žogo svojemu vratarju, strelec gola pa je bil Che Adams. Le dve minuti pozneje je za novo vodstvo domačih poskrbel drugi Nemec v ekipi Kai Havertz, toda Chelseaju ni uspelo zadržati prednosti, v zadnji minuti je rezultat izenačil Jannik Vestergaard.