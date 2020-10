V pariški regiji in osmih drugih velikih francoskih mestih zaradi vse bolj alarmantnega širjenja novega koronavirusa od danes velja policijska ura, ki bo trajala od 21. do 6. ure. Nanaša se na območja, kjer živi kar tretjina francoskega prebivalstva. V veljavi bo najmanj štiri tedne.

Kakih 12.000 policistov in žandarjev bo skrbelo za to, da se bodo stroga nova pravila spoštovala. Za kršitve je zagrožena kazen v višini 135 evrov, a povratniki, ki bodo nova pravila vztrajno zavračali, bi lahko plačali tudi do 3750 evrov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnjo noč »na svobodi« so številni Francozi dobro izkoristili. Kot piše AFP, je bilo vzdušje na ulicah Pariza podobno tistemu na silvestrovo, z ljudmi povsod, prezasedenimi mizami v lokalih in smehom v zraku.

V Franciji se sicer te dni začenjajo dvotedenske šolske počitnice, kakršnihkoli omejitev potovanj pa ni med zajezitvenimi ukrepi, tako da se obeta, da bodo iz mest »zbežale« številne družine, kar pa pomeni velik pritisk na letovišča mesta, še opozarja AFP.