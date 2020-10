Večina je pričakovala, da bo Gian Piero Gasperini Iličića na prvi tekmi po vrnitvi na zelenice pustil na rezervni klopi. A izkušeni Slovenec in eden najboljših igralcev prejšnje sezone na Apeninskem polotoku se je znašel v prvi enajsterici ob Papuju Gomezu in Duvanu Zapati.

Atalanta je tudi brez njega sijajno začela novo sezono in v treh tekmah dosegla tri zmage in kar 13 zadetkov. Napoli pa je imel do tega dvoboja dve zmagi in poraz za zeleno mizo proti Juventusu.

Hirving Lozano je v 23. minuti domače popeljal v vodstvo, štiri minute pozneje pa je isti igralec podvojil prednost Neapeljčanov. V 30. minuti so gostitelji vodili že s 3:0, ko je s slabih 20 metrov zadel še Matteo Politano. V 43. minuti je Atalanto v še slabši položaj spravil Victor Osimhen, ki je zadel s strelom po tleh z dobrih 20 metrov.

Iličić je igral do 63. minute, ko ga je zamenjal Ruslan Malinovski. Tri minute pozneje je zaostanek Atalante znižal Sam Lammers in postavil tudi končni izid.

Danes bo še Samir Handanović z Interjem igral mestni derbi proti še stoodstotnemu Milanu, Sampdoria bo gostila Lazio, prvak Juventus pa bo gostoval pri Crotoneju.