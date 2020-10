V nedeljo bo večinoma sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj.

Obeti: V ponedeljek bo povečini sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Jutro bo še sveže. V torek se bo oblačnost od zahoda povečala, zapihal bo jugozahodni veter. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodni Balkan se širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda priteka k nam postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo večinoma sončno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.