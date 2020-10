Matjaž Merkužič, poveljnik poklicne gasilske enote CZR Domžale, ki je na kraju posredovala skupaj z gasilci PGD Blagovica in PGD Lukovica, je za domzalec.si povedal, da so bili ob 5.19 uri obveščeni, da so v stanovanjskem objektu v vasi Čeplje v občini Lukovici našli dve preminuli osebi. Ob prihodu so gasilci izvedli detekcijo in zaznali prisotnost ogljikovega monoksida. Obe osebi, ki sta ležali na tleh, so odnesli iz objekta na prosto, kjer so jima reševalci NMP Domžale nudili pomoč, vendar je bilo žal prepozno, saj nista več kazala znakov življenja. Po neuradnih informacijah portala naj bi oče in sin na plinskem gorilniku kuhala sok. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je bilo po prvih zbranih obvestilih ugotovljeno, da sta moška stara 53 in 20 let.