»Dejavnost rent a car je neločljivo povezana s turizmom, ki ga je letos izjemno prizadela pandemija covida-19,« so ta teden sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Zapiranje državnih mej je otežilo prihode tujcev v Slovenijo, kar se je zelo negativno odrazilo ne samo na dejavnosti turizma in gostinstva, temveč tudi pri vseh dejavnostih, ki so od turističnega prometa odvisne.

Posledice so tako močno občutile tudi gospodarske družbe, ki izvajajo storitve najema vozil. Tudi to jih je spodbudilo k ustanovitvi združenja, v katerem bodo lahko probleme reševali skupaj. Ustanovna seja Združenja rent a car je bila dne 8. oktobra, na njej pa je predsednik združenja postal Matjaž Bolka iz podjetja Reinhoff, ki stoji za blagovno znamko Hertz.