Ministrstvo za finance ZDA je obenem sporočilo, da se je javni dolg ZDA povečal na 26.900 milijard dolarjev, s čimer je presegel vrednost bruto domačega proizvoda (BDP) v istem letu. Po zadnjih podatkih je celoten BDP ZDA v drugem četrtletju na letni ravni znašal 20.000 milijard dolarjev.

Proračunski primanjkljaj zvezne vlade ZDA bi tudi brez pandemije letos presegel 1000 milijard dolarjev, kljub temu, da je obdobje do februarja letos veljalo za čas blaginje in gospodarskega razcveta.

Primanjkljaj je močno narasel po ukrepih proti veliki finančni krizi in depresiji leta 2009, nato pa se je iz leta v leto zmanjševal, dokler republikanci in predsednik ZDA Donald Trump konec leta 2017 niso sprejeli velikih davčnih olajšav. Primanjkljaj je potem začel spet naraščati.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je sicer ob objavi podatkov pohvalil predsednika Trumpa, saj naj bi zaradi njega ameriška ekonomija doživljala neverjetno okrevanje po krizi. »Administracija ostaja v polnosti zavezana podpori ameriškim delavcem, družinam in podjetjem in zagotavljanju, da se bo močno gospodarsko okrevanje nadaljevalo,« je dodal.

Podatki o rekordnem primanjkljaju in javnem dolgu še dodatno utrjujejo prepričanje, da v ameriškem senatu pred volitvami ne bodo potrdili drugega velikega finančnega paketa pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi koronavirusa, ne glede na to, kako zelo si tega pred volitvami 3. novembra želi predsednik Trump.