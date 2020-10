Dobra stara slovenska prva liga se vrača v obratovanje po tednu, v katerem je slovenska reprezentanca končno zadihala nekoliko drugače oziroma pokazala kanček smisla. V soboto začenjata krog Koper in Domžale. Dve ekipi v vzponu. Za Domžale, ki so trenutno na šestem mestu, to velja že nekaj krogov, Koper pa je nekaj več pokazal predvsem v minulem krogu, ko je remiziral pri Aluminiju. Kvota na stavo »oba gol« je za ta tip stave nizka, vsega 1,56, nekaj več, 1,70, pa je kvota za stavo, da bodo skupno padli vsaj trije goli. Odprto in dinamično tekmo se pričakuje.

Obe ekipi bi lahko zadeli tudi v Gorici, kjer domačini pričakujejo Maribor. Gorica dolgo časa (nekaj sezon) ni dajala tako dobrega vtisa, kot ga je prejšnji krog pustila ob remiju v Domžalah. Na drugi strani je Maribor po izpuščeni zmagi v derbiju odigral prijateljsko tekmo s Sturmom, v kateri je bil sodeč po televizijskih povzetkih nemočen. Je to tekma za tvegati z dvojnim znakom na domače v višini 2,15? »Oba gol« je vreden zgolj 1,60, ne bi pa presenetil niti remi s stavniško kvoto 3,70. Nepredvidljiva tekma.

Nedelja se bo začela v Sežani, kjer Tabor pričakuje ljubljanski Bravo. Neke vrste derbi, med peto- in drugouvrščeno ekipo, ki se poznata še iz druge lige. Izidi zadnjih tekem kažejo, da domača ekipa v teh dvobojih praviloma izkoristi prednost domačega igrišča, kar navaja na to, da dvojni znak (1-O) s kvoto 1,45 pripade domačinom. Vendar pa Bravo vendarle kaže boljši vtis (Tabor bo tudi malenkost oslabljen), tako da se zdijo gostje bližje remiju ali zmagi.

V drugi nedeljski tekmi po derbiju dodatno »sformatirana« Olimpija pričakuje Celje. Prva priložnost za povračilo Ljubljančanov za izgubljeni naslov, pri čemer je koeficient na običajno zmago Olimpije spodobno visok, 2,00, medtem ko je za zmago Ljubljančanov z več kot golom razlike na voljo 3,60. A Celje z Dangubićem bi lahko zadelo, »oba gol« v tem primeru pa je vreden 1,60. Zmago z več kot golom razlike, vredno 2,50, pa se še bolj da pričakovati v srečanju prvouvrščene Mure s predzadnjim Aluminijem.