Ameriški predsednik Donald Trump že dlje časa trdi, da je bil sin njegovega demokratskega tekmeca Hunter Biden vpleten v čudne posle podjetij v Ukrajini in na Kitajskem ter da je vanje pritegnil tudi očeta. Trump je zahteval od Joeja Bidna, naj razjasni kaj več o svojem pritisku za razrešitev ukrajinskega tožilca, ki je preiskoval energetsko podjetje Burisma, kjer so za lepo plačo zaposlili njegovega sina. Biden je trdil, da s sinom ni nikoli govoril o njegovih poslih in da je odhod skorumpiranega tožilca zahtevala EU, Trumpov pritisk na ukrajinske oblasti, naj uvedejo preiskavo o Bidnu, pa se je sprevrgel v neuspeli postopek Trumpove odstavitve v ameriškem kongresu.

Zdaj, tik pred volitvami, pa je New York Post, ki velja za lahkotnejši časopis, začel objavljati fotografije in zgodbe o Hunterju Bidnu na to temo. Zanimivo je, kako je do materiala prišel: lastnik servisa računalnikov v Wilmingtonu v Delawaru, kjer imajo Bidnovi hišo, trdi, da mu je aprila lani nekdo prinesel v popravilo računalnike in zunanji disk. Predstavil naj bi se kot Hunter Biden in potem nikoli prišel nazaj. Lastnik servisa, John Paul MacIsaac, ki je Trumpov podpornik, trdi, da je decembra lani med postopkom za odstavitev Trumpa poklical FBI in izročil računalnike, še prej pa naredil kopije, ki jih je v roke dobil predstavnik Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija. Ta je material izročil New York Postu, ki zdaj objavlja fotografije in elektronsko pošto, ki naj bi dokazovala sporne posle Hunterja Bidna in tudi to, da je lastniku Burisme omogočil sestanek z očetom (predstavniki Joeja Bidna trdijo, da sestanka ni bilo).

Zgodba je bila morda mišljena kot oktobrsko presenečenje, torej nekaj, kar bi tik pred volitvami odjeknilo v javnosti in spremenilo potek kampanje. Vendar se zaradi tega, ker spominja na zgodbo z elektronsko pošto Hillary Clinton leta 2016, predvsem pa zaradi lukenj v njej in dvomov o avtentičnosti materiala, v osrednjih ameriških medijih ni pojavljala, čeprav precej pove o predvolilnih prijemih. Je pa NBC sinoči poročal, da je FBI začel preiskovati, ali gre za ruski poskus vplivanja na volitve. ba