»Že na samem začetku smo jasno povedali, da nočemo nič bolj zapletenega, kot je sporazum v kanadskem slogu, ki temelji na prijateljstvu in svobodni trgovini,« je Johnson začel videonagovor Otočanom, v katerem je ocenil, da je EU zavrnila »kanadsko rešitev«. To naj bi po njegovih besedah pomenilo, da želi EU ohraniti nadzor nad britansko zakonodajo in ribištvom, kar je »povsem nesprejemljivo za neodvisno državo«.

Po avstralskih stopinjah?

»Ker je do konca prehodnega obdobja oziroma do prvega januarja samo še deset tednov, sem se moral odločiti, kakšen je najverjetnejši izid (pogajanj) in kako se bomo nanj pripravili,« je dejal Johnson, ki je EU očital, da je v zadnjih mesecih zavračala resna pogajanja. »Ker se zdi, da je ta vrh eksplicitno zavrnil dogovor v kanadskem slogu, sem sklenil, da bi se morali za prvi januar pripraviti na dogovor, kot je avstralski, ki temelji na načelih svobodne globalne trgovine,« je Johnson trdi brexit preimenoval v »avstralskega«, saj Avstralija, ki se od leta 2018 res pogaja z EU o trgovinskem sporazumu, z EU trguje po pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). »To lahko naredimo, kajti ves čas smo vedeli, da prvega januarja prihajajo spremembe, ne glede na to, kakšni bodo naši prihodnji odnosi z EU. Zdaj je čas, da se naša podjetja, prevozniki in popotniki pripravijo,« je premier pozval k pripravam na trdi brexit, ne da bi ga omenil kot razvpiti »no-deal« brexit.

Johnson je trdil, da je na minulem vrhu EU postalo jasno, da EU Britaniji po 45-letnem članstvu, »razen če ne bo kakšnega temeljitega preobrata«, ni pripravljena ponuditi enakih pogojev kot Kanadi. »S pogumom v naših srcih in samozavestjo se bomo sprijaznili s tem, da sprejmemo alternativo (trdi brexit), in mogočno bomo s svobodno trgovino uspevali kot neodvisna država, ki ohranja nadzor nad svojimi mejami in svojim ribolovom ter sama odloča o svojih zakonih,« je bil optimističen Johnson in leto 2021 razglasil za leto okrevanja (po pandemiji koronavirusa, ki se spet hitro širi) in prenove (po dejanskem brexitu).