Ana Zavadlav je študirala slikarstvo in grafično oblikovanje, ustvarja pa kot ilustratorka. Posveča se predvsem knjižni ilustraciji za otroke in mladino ter redno ilustrira za revije Ciciban, Cicido, Mavrica. Atelje ima v kotu domače kuhinje, ob kakšnem večjem naročilu, kot je bila knjiga Čriček in temačen občutek sodobnega nizozemskega pisatelja Toona Tellegena, pa se povsem osami, tudi od družine.

Njen čriček je lani prejel veliko nagrado na 4. mednarodnem ilustratorskem natečaju v Južni Koreji, uvrstili so ga na razstavo bolonjskega knjižnega sejma otroške literature, na 13. bienalu slovenske ilustracije v Cankarjevem domu pa so ji stanovski kolegi zanj podelili Levstikovo nagrado.

Karantena po ježevo

Drugi Tellegenov živalski junak, ki ga je upodobila in domislila v samoti v času spomladanske karantene, pa je jež (Jež in samotni občutek). »Jež je tako kot čriček osebek z občutki, čustvi. Tako kot v karanteni so tudi v eni od zgodb v tej knjigi obiski strogo prepovedani. Jež si želi narediti žur, na katerega bo povabil vse svoje prijatelje, ampak potem začne dvomiti vanje in v njihovo iskrenost. Če je čriček v temačnih občutjih, je tudi jež v posebnem čustvenem stanju – vse se mu dogaja v enem prostoru, v kuhinji, in potem v njegovi glavi. Oba junaka sem narisala na podoben način, v črno-beli tehniki z ogljem. Dodala sem tudi prizore narave, da sem lažje ustvarila razpoloženja, to pa sem podkrepila še z dvostranskimi ilustracijami.«

Je pa Tellegenov svet nedvomno poseben, meni. Pisatelj nima vzgibov, da bi terapevtsko zdravil, čeprav se ta knjiga uporablja v te namene. »Nikoli ni pridigarski, hkrati pa je humoren. Vsi njegovi liki so 'čudaki', sami v sebi pa tako celoviti. Nikogar ne obsoja, ne govori o tem, da bi moralo biti drugače. Vsak je velik v tem, kako pristopi k neki težavi in kako jo potem rešuje. In vse se potem lepo izteče.«