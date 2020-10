Naraščajoče število okužb s koronavirusom v Evropi je našlo mesto tudi v razpravah dvodnevnega vrha EU, ki se je končal včeraj. Potem ko se je v samoizolaciji zaradi stika z okuženim znašla predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, je zaradi enakega razloga predčasno vrh zapustila še finska premierka Sanna Marin.

Njuni samoizolaciji sta bili opomin na bližino virusa tudi v političnih vrhovih evropskih držav. Kljub temu so evropski voditelji zasedanje nadaljevali nemoteno. Zaradi drugega vala epidemije so se dogovorili, da bodo podobno kot spomladi tudi jeseni imeli skoraj tedenske videokonferenčne klice, na katerih se bodo usklajevali o odzivih na koronavirus. Ti se še vedno sprejemajo na nacionalnih ravneh in tudi v sedanjem drugem valu ostajajo precej različni. Namen takšnega dodatnega usklajevanja s pomočjo videokonferenčnih klicev naj bi bil zmanjšati nevarnost, da bi zaradi različnih pristopov v prihodnjih mesecih ponovno prihajalo do kaotičnih razmer v Evropski uniji.

Dolžina karanten je eno izmed področij, kjer prihaja do razlik. Še pred nekaj tedni so vse države imele 14-dnevno karanteno za prihod državljanov iz nevarnih območij, pozneje pa so začele ta obdobja krajšati na deset dni. Zaradi naraščajočega števila okužb je predsedujoča EU, Nemčija, iz previdnosti odpovedala tudi novembrski vrh Unije s Kitajsko.