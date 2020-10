Eno od petih mest, s katerimi je pobratena Škofja Loka, je Maasmechelen. Sodelovanje med mestoma je posredno vplivalo na idejo, ki jo je med obiskom Belgije dobil Igor Drakulič, predsednik zadruge Lokatur, ki se ukvarja s socialnim podjetništvom. Ko je bil tam kot koordinator povezovanja s pobratenim mestom, so mu pokazali velik sistem ponovne uporabe. »Imajo velike centre, trgovine ponovne uporabe, kjer lahko kupiš vse, kar potrebuješ,« je povedal Igor Drakulič, ki je v Belgiji spoznal tudi, kako deluje podjetje Kringwinkel.

Socialno podjetništvo v Belgiji

Ta ob državni podpori izobražuje in zaposluje ljudi s socialnega roba, ki med drugim dobijo delo v predelovanju odsluženih izdelkov iz lesa v nove za ponovno uporabo. »V Belgiji si lahko za tisoč evrov opremiš stanovanje. Če ne pretiravaš z razkošjem, lahko dobiš solidno blago za zelo dober denar. To so stare stvari, ki jih obnovijo, da niso razcefrane in raztrgane, država pa subvencionira delovna mesta,« je razložil in dodal, da bi tudi v Sloveniji lahko šli v takšno smer socialnega podjetništva, ko s sofinanciranjem države družba na en mah pride do novih delovnih mest za ranljive skupine in do ekoloških izdelkov po zmerni ceni.

Ko je videl, kako deluje tamkajšnji sistem, je bil le še korak od izpeljave ideje, da bi nekaj podobnega, seveda v precej manjšem obsegu, poskusili tudi v Škofji Loki. Svojo zamisel o ponovni uporabi lesa je s svojo zadrugo Lokatur predstavil v lokalnem okolju in skupaj s podjetjem M Sora, občino Žiri, razvojno agencijo Sora in Šolskim centrom Škofja Loka pripravil okoli 90.000 evrov vreden projekt Lesni feniks, ki ga sofinancirata Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in država Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014–2020.

Tako so lahko dijaki lesarske šole vzeli v roke odslužena okna in vrata. S pomočjo podjetja M Sora so z njih odstranili premaze in impregnacijska sredstva, ki so obremenjujoča za okolje, in naredili nove izdelke, uporabili pa so še lesene ostanke iz industrije. Izdelali so oziroma še vedno izdelujejo klopi, leseno stranišče, ležalnike in pregrado za preoblačenje.