Komaj so se zobozdravniki nehali držati za glavo, ko so se na vse bolj priljubljenem družbenem omrežju tiktok začeli širiti videi, v katerih si mladi belijo zobe z vodikovim peroksidom, že jih je šokiral nov trend – ravnanje zob s pilico za nohte. Neumnosti, ki se širijo po tiktoku, ne poznajo meja, najstniški uporabniki, ki so tam tudi najbolj aktivni, pa jim verjamejo. Beljenje in piljenje zob nista izjema.

Zobozdravniki so takrat povedali svoje in upali, da bo zaleglo, a komaj so pogasili en požar, že se je začel novi. Zdaj morajo mladim dopovedovati, da piljenje zob ni enako piljenju nohtov. Če si pilite nohte danes, bodo jutri zrasli nazaj, naši zobje pa so stalni, opozarjajo in dodajajo, da takšna praksa lahko pripelje do izgube zob, gotovo pa do večje občutljivosti, saj je sklenina, ki pokriva zob, najmočnejša in najpomembnejša plast zoba in ga varuje pred propadanjem. Tu pa se bizarni in nevarni trendi, pri katerih najstniki izvajajo domače lepotne posege, še ne končajo. Ni jih malo, ki si v videih na tiktoku z običajnim lepilom lepijo kristalne kamne na zobe, nekateri pa si delajo jamice na licih tako, da s svinčnikom drgnejo točko, kjer želijo jamico, toliko časa, da raztrgajo mišico in naredijo trajno luknjo.

Igranje žrtev holokavsta

Izzivov in idej na tiktoku za mlade res ne manjka, prav tako pa tudi ne svobode, ki jo imajo pri tem. Ali bolje rečeno, tiktok dopušča marsikaj, česar druga družbena omrežja ne bi. Tako je bil lani na primer priljubljen izziv, pri katerem so uporabniki tiktoka uživali smrtno nevarne količine benadrila, zdravila proti nespečnosti in alergijskim reakcijam, ter svoje halucinacije in izkušnje delili z drugimi, pred časom pa so presegli meje dobrega okusa z igranjem žrtev holokavsta. V posnetkih pod oznakami holokavst in nebesa so si mladi naličili modrice in opekline ter pripovedovali izmišljene zgodbe o tem, na kakšen način so umrli v koncentracijskih taboriščih, nekateri pa so posnetke, v katerih igrajo judovske žrtve v drugi svetovni vojni, pospremili še s podobami iz Auschwitza in ustrezno kostumografijo. Oblekli so se v stara, raztrgana in umazana oblačila, podobna tistim, ki so jih v koncentracijskih taboriščih morali nositi taboriščniki, svoje posnetke pa upravičevali z izgovorom, da hočejo izobraziti ljudi in z njimi deliti zgodbe žrtev.

Videi, ki si jih je ogledalo na tisoče ljudi, so nepoučene mlade morda res zabavali, večina pa jih je videla kot nespoštljive oziroma kot pornografijo travme (trauma porn), ki je še posebno žaljiva in boleča za žrtve in potomce žrtev druge svetovne vojne. »Oponašanje izkušenj holokavsta je nespoštljivo do spomina na žrtve in žaljivo do preživelih, obenem pa trivializira zgodovino,« je za Insider, kjer so opozorili na ta trend, povedala Diane Saltzman iz ameriškega Muzeja holokavsta, oglasili pa so se tudi iz muzeja, ki stoji na kraju, kjer je nekoč stal Auschwitz. »Zgodbe ljudi, ki so bili zaprti in umorjeni v Auschwitzu, so neverjetno tragične, boleče in čustvene,« so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da videi, ki so bili objavljeni na tiktoku, niso počastili spomina na nobeno od žrtev, ampak so postali del spletnega trenda.

Pri tiktoku so se, ko so o trendu začeli pisati tudi največji svetovni mediji, naposled končno odzvali in sporočili, da so blokirali možnost, da bi uporabniki tega družbenega omrežja iskali posnetke pod oznako #holocaustchallenge (holokavst izziv), dodali pa so tudi smernice, v katerih sporočajo, da tiktok ne tolerira vsebin s sovražnim govorom. Niso pa rešili problema drugih spornih trendov, ki se pojavljajo iz dneva v dan, zraven pa glave mladih polnijo z novimi in novimi neumnostmi, ki jim lahko tudi fizično škodujejo.