Potem ko so septembra razglasili najboljše raziskovalne naloge slovenskih dijakov, so včeraj razglasili še najboljše dodiplomske in podiplomske naloge. Krka tako že 50 let spodbuja mlade k raziskovanju, kritičnemu razmišljanju, timskemu delu. Predstavitev nagrajencev in znanstveni simpozij so v Krki pripravili na daljavo, posnetek si je mogoče ogledati na njihovi spletni strani.

Kljub oteženim razmeram za raziskovanje zaradi epidemije koronavirusa se je na oba razpisa prijavilo rekordno število mladih raziskovalcev. Z 61 srednješolskimi nalogami je sodelovalo 99 dijakov s 16 gimnazij in drugih srednjih šol, z dodiplomskimi in podiplomskimi raziskovalnimi deli pa se je odzvalo 93 študentov. V pol stoletja so v Krki podelili že 2911 nagrad.