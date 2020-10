Na primer nad to, da na posvetu o načelu delitve treh oblasti ponovno ni obsodil Janševega neprestanega napadanja, blatenja in žaljenja sodnikov, sodišč in tožilcev, ampak je spet samo besedičil o sodelovanju in dialogu, ali pa nad to, kako državnemu zboru posreduje kandidate za ustavne sodnike. Ko je SDS pred leti predlagala Verico Trstenjak, je takoj zagrabil njeno kandidaturo, zdaj pa, ko so v SD, SMŠ in Levici predlagali Andraža Terška, je ni sprejel in ga zaradi svojih dvojnih meril diskriminiral. Saj ni res, pa je, da je državnemu zboru namesto njega ponudil Anžeta Erbežnika in poslance pozabil opozoriti na morebitne posledice, če ne bodo obkrožili »za«. V medijih namreč beremo, da je sicer strokovno dober kandidat zelo občutljiv za krivice in se rad tožari, kadar ne doseže zaželenega.

Tudi v zdravstvu so nekateri diskriminirani. Minister Gantar ima izreden posluh za zdravnike, za sindikate v zdravstvu pa ne najde časa. Višanje zdravniških plač ni prav nič skrajšalo čakalnih vrst, zdaj pa jih namerava krajšati z novim vladnim predlogom, ki predstavlja začetek razgradnje javnega zdravstva in poleg vsega ukinja še nekatere »varovalke« za bolnike. Seveda noče slišati za koalicijo ustavnega loka, ker bi mu preprečila (?) take namere. Namesto da bi odpravil »dvoživke« in bi zdravniki krajšali čakalne vrste v svojih javnih ustanovah, jih bodo pri privatnikih in bogateli skupaj z njimi. Saj ni res, pa je, da bo Gantar kot predstavnik pretežno revnih upokojencev poskrbel samo za bogate. Ne vidite tega?

Mogoče pa vidite, kaj delajo tisti, ki so obljubljali depolitizacijo, a si podrejajo vse institucije. V preteklosti so strašili s »hobotnico«, v resnici pa povsod sami širijo lovke, tudi v NPU (Nacionalni preiskovalni urad). Janša prek Hojsa in vrha policije nastavlja svoje direktorje z namenom, da ne bi preiskovali njegovih spornih poslov, spornih zadev njegovih strankarskih kolegov in tudi Počivalškovih nabav zaščitne opreme. Janšev, oprostite, Hojsov začasni generalni direktor policije Andrej Jurič dela na uradu čistke. Kaznoval je dva višja kriminalistična inšpektorja, ki sta preiskovala Janševe posle z zemljiščem v Trenti, in ju premestil v »kazenski bataljon«, v delovno skupino za migracije, saj »Golega otoka« za zdaj še nimajo. Tam bosta delala družbo Tatjani Bobnar, nekdanji direktorici policije in še nekaterim drugim »motečim«. Saj ni res, pa je, da je bilo še Janševemu direktorju urada Urošu Lepoši preveč političnih pritiskov. Na njegovo zahtevo so ga razrešili in nastavili neprimerno, a ubogljivo Petro Grah Lazar.

Politične oziroma Janševe pritiske pa kar dobro prenaša Zdravko Počivalšek. Menda izpolni vse, kar si veliki vodja zamisli, samo zato, da bi v zameno postal šef turističnega holdinga, ki ga ustanavlja. Vrgel se je v sporne nabave, namesto Janše prenaša obtožbe, zdaj pa je nase sprejel še njegov zakon o ukinitvi neodvisnih agencij. Tako je svojim poslancem »zvezal roke«, da bi zakonu nasprotovali.

Policija protestnikom rok ne zveže, ampak jih vklene. Najprej jih nasilno ustavi, potem vleče za sabo, jih vklene in odpelje na policijsko postajo, minister Hojs pa jim za poslušnost bučno ploska. (Legitimirajo tudi mirne državljane, ki se držijo vseh preventivnih ukrepov.) Saj ni res, pa je, da v današnjih časih izvajajo tako represijo. To je prava podoba Janševe vlade, ki ukinja demokracijo in za nameček še podeljuje pristojnosti zdravstvenih inšpektorjev policistom in redarjem. Ne pozabimo, da zaradi lastnih koristi v njej sodelujejo: Janja Sluga, Gregor Perič, Monika Gregorčič, Branislav Rajić, Mateja Udovč, Dušan Verbič, Mojca Žnidarič, Igor Zorčič, Franc Jurša, Robert Polnar, Jurij Lep, Branko Simonovič in Ivan Hršak!

Slovenija je raj za »Nadslovence«, pravljična dežela, kjer nemogoče postaja mogoče in eksponentno narašča, tako kot število okuženih s korono. Za korono bomo slej ko prej dobili cepivo, za bolj nevarni »janšizem« pa… Karla Erjavca in dva spokorjenca iz SMC?

Polona Jamnik, Bled