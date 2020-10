V Söldnu se bo jutri ob 10. uri (druga proga bo ob 13. uri) začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju 2020/21. Na ženskem veleslalomu bodo nastopile štiri Slovenke: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik. V nedeljo bo moški veleslalom (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.15), od Slovencev pa bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Veleslalom, dolga leta rakava rana predvsem slovenskega moškega alpskega smučanja, je po zaslugi Žana Kranjca v zadnjih sezonah postal najuspešnejša disciplina. »Za nas je vsaka tekma zelo pomembna. Floskule, da je prva tekma sezone prezgodaj ter da je dovolj časa za vrhunsko pripravljenost, so metanje peska v oči. Naša naloga je, da na vsaki tekmi pokažemo svoje znanje in tako bo tudi letos v Söldnu,« je odločen glavni moški trener Klemen Bergant. »Časi na treningih nam nikoli ne pomenijo veliko. Pomemben čas je le na tekmah. Menimo, da smo dobro pripravljeni, več pa bo pokazala tekma,« nadaljuje Bergant.

»Sezono svetovnega pokala sem zaključila s 14. mestom v Kranjski Gori, kar je moj dosedanji najboljši rezultat. Rada bi ga izboljšala že v Söldnu. Ali je to realnost, bo pokazala tekma. V zadnjem času sem čutila rahlo poškodbo kolena. Optimizem mi zbujajo dobre priprave,« pravi Ana Bucik. »Glede na to, da smo v pripravljalnem obdobju trenirali na položnejših terenih, kot če bi se odpravili v Južno Ameriko, smo na lažjih terenih naredili korak naprej. Söldenska tekma je sicer bolj strma, a verjamem, da bosta Tina in Ana na njej pokazali dobro pripravljenost,« napoveduje ženski trener Sergej Poljšak.

Slovenska reprezentanca je imela sicer včerajšnji dan prost. Zbudila se je v zasneženo jutro, saj zima v dolini Ötz kaže pravi obraz. Snega na ledeniku je dovolj, zato se konec tedna obeta prava veleslalomska klasika. Sicer brez gledalcev, ki za zdaj ne smejo na prizorišče. Si bodo pa avstrijski organizatorji zelo prizadevali za to, da bi bili lahko gledalci prisotni januarja v Kitzbühelu. Lanski zmagi v Söldnu bosta branila Novozelandka Alice Robinson in Francoz Alexis Pinturault, Žan Kranjec pa je lani s tretjim mestom dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na veleslalomskem uvodu. Slovensko alpsko smučanje je v Söldnu doseglo tri zmage, za vse je poskrbela Tina Maze.