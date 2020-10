Marija Karan, ki ima 38 let, zadnjih deset let živi med Londonom in Los Angelesom, šest let pa je bila poročena s hollywoodskim agentom Joelom Lubinom, s katerim ima sina Marka. V oddaji so jo vprašali, ali se ji obeta kakšno snemanje v Srbiji, kjer trenutno vlada hiperprodukcija in se snema ogromno serij in filmov. Igralka je na to odgovorila: »Ko sem pred desetimi leti odšla v London, pri nas ljudje niso uporabljali niti elektronske pošte, zdaj pa imamo priložnost, da molčimo prek videoklicev. Mi vedno zamujamo pri tem, da smo hkrati v tujini, a povezani, ampak jaz sem tukaj.« Izjava, v kateri svoje pomanjkanje angažiranosti v Srbiji prelaga na nesposobnost Srbov, da bi uporabljali tehnologijo, je razburila javnost, oglasila pa se je tudi 61-letna pevka Zorica Marković, ki je zapisala, da ima dovolj poniževanja Srbije in da naj gre »v tri lepe«, če je tukaj tako slabo. Drugi so se obregnili tudi ob dejstvo, da morda le igralka pred desetimi leti ni znala uporabljati tehnologije, ki je v uporabi že skoraj tri desetletja. Igralka je sicer ustanovila tudi organizacijo, ki bo pomagala umetnikom in umetnicam z Balkana, da se prebijejo na svetovni trg, pri tem pa jim bo pomagala predvsem s svojimi zvezami in poznanstvi v Londonu.