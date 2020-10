Elton John ne sme govoriti o bivši

Pevec Elton John in njegova nekdanja žena Renate Blauel sta se na sodišču pogodila in s tem končala sodni proces, ki ga je sprožila slednja. Blauelova je namreč proti pevcu vložila tožbo, saj je ta v nedavno izdani avtobiografiji omenjal njun zakon in razloge za ločitev. Kot je na sodišču poudaril njen odvetnik, sta nekdanja zakonca ob ločitvi leta 1988 podpisala sporazum, po katerem nobeden od njiju ne sme govoriti o zakonu ali razlogih za ločitev. Ker je pevec to v avtobiografiji kršil, ga je Blauelova tožila za tri milijone funtov oziroma 3,3 milijona evrov.