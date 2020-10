Ob tej zmešnjavi pa se narod že tri dni sprašuje, kakšne nore bombone so v sredo zvečer delili na Brdu pri Kranju, da so se oblastniki spomnili tako neverjetnih idej. Predlagamo, da v protikoronski paket 6 nujno dodajo tudi vavčerje za nore vladne bombone. Ker samo če bomo ljudje na istem, na čemer je vlada, bomo razumeli, kaj so hoteli povedati.