»Kar se nas tiče, je trgovinskih pogajanj konec. EU jih je dejansko končala, samo če bo bistveno spremenila svoje stališče, se je vredno pogovarjati,« je po poročanju francoske tiskovne agencije povedal tiskovni predstavnik britanskega premierja Borisa Johnsona.

Poudaril je, da je zdaj odločitev na strani unije. »Lahko bistveno spremeni stališče, ali pa bomo odšli pod pogoji, kakršne ima Avstralija, pod katerimi bomo uspevali,« je pojasnil. EU sicer z Avstralijo nima trgovinskega sporazuma, ampak trguje pod pogoji Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Prihod glavnega pogajalca EU Michela Barnierja v London prihodnji teden je smiseln samo, če je pripravljen govoriti o vseh vprašanjih na podlagi britanskih predlogov, pri čemer ne sme zahtevati, da popusti samo Združeno kraljestvo, je še dejal Johnsonov tiskovni predstavnik. »Če tega ne bo, nima smisla, da pride,« je poudaril.

K spremembi pristopa je pred tem EU pozval tudi britanski premier. »Glede na to, da so v zadnjih mesecih večinoma zavračali resna pogajanja, sem sklenil, da se moramo pripraviti, da bodo 1. januarja veljala pravila, ki so bolj podobna avstralskim in temeljijo na načelih globalne proste trgovine,« je poudaril Johnson.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in več evropskih voditeljev je vztrajalo, da so pripravljeni nadaljevati pogajanja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da EU še naprej dela za to, da bi dosegli dogovor, a ne za vsako ceno. »Kot načrtovano, bo naša pogajalska ekipa prihodnji teden šla v London, da bi okrepili pogajanja,« je izpostavila.