Marica Nadlišek Bartol: Urednica, pisateljica, publicistka, narodna buditeljica

Uredniki časopisov so bili pomembni od samega začetka tiskanih medijev in množičnega komuniciranja na začetku 17. stoletja. Poslanstvo urednic in urednikov ter njihovih sodelavcev je še vedno izrednega pomena, saj s svojim delovanjem usmerjajo in oblikujejo družbo.