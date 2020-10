Položaj podeželskih učiteljev.

Kako se že začenja naša pot? Kaj ne veš več?

Z zrelostnim izpričevalom si stopil pred čmernega nadzornika, ki ti je preskrbel dekret – »prognanico« tja daleč za Rovte. (…)

Podeželski učitelji spadamo k takozvanim malim ljudem. Naj se nihče ne pohujša nad tem, taka je naša usoda. Naše delo obstoji iz tisoč in tisoč malenkosti, ki jih ne vidi vsakdo in zato ima naše delo le malo priznanja Kdo vidi vse delo učiteljevo v zakotni vasi? Mogoče kak nadzornik avstrijskih časov, ki vtakne za hipec v njegov razred svoj birokratski nos? Kdo pa vidi naše podrobno narodno delo, ki je v tesnem stiku s šolo? Uradnih ur ne poznajo na deželi, kajti po šolskem času so ure izvenšolskega delovanja – podrobnega narodnega dela. Narod je treba dvigniti in to se ne doseže kar tako čez noč ali mogoče s par roditeljskimi sestanki in s skioptiškimi predavanji! Tisoč malenkosti je treba, predno se pokaže viden uspeh podrobnega dela. Na misel mi hodijo lepe besede, ki jih je napisala med vojno v »Ženskem svijetu« naša pisateljica Kvedrova idealni bosanski devojki, ki je bila vsa nesrečna, ker ni znala prijeti dela za narod pri pravem koncu. Kaj ji je rekla gospa Zofka? »Idite v prvo kmetiško hišo in ako najdete tam nesnažno, vzemite metlo v roko in pometite hišo, ali pa vzemite dete v naročje in ga potolažite – imeli boste zadoščenje, da ste storili nekaj za narod.« (…) Tisoč malenkosti je, ki jih nihče ne vidi, tisoč del opraviš, ki jih nihče ne plača in ne – prizna. Navzlic temu pa olajšaš delo drugim, preprečiš sto nesreč. Vendar ne tarnamo, ker nas vodi pri tem ljubezen za svoj narod, katerega vredni sinovi hočemo biti!

Včasih je imela dežela vsaj materijalno vrednost pred mestom, danes je pa prešlo. Aprovizacijske skrbi na deželi jemljejo dve tretjini vsega dela in pod težo te neznosnosti trpi tudi šola. Za živila moraš danes obletati vse hribe in doline ter beračiti od hiše do hiše. Vedno čuješ: »Kaj bodemo pa mi jedli?« (…)

Danes je podeželsko učiteljstvo z delom silno preobloženo. Naše šolstvo trpi vsled vojne in preureditve državnih in socijalnih razmer. (…) Stare knjige so pošle, novih definitivnih še ni – narod se pa v draginjo šolskih potrebščin uživeti – noče. To velja seveda le za šolo, kajti čez vinske visoke cene ne zabavlja nihče, na zvezke in knjige se pa huduje vsakdo. Vsi tozadevni sklepi konferenc so zastonj. Če preskrbuje država vojake z municijo, naj še šole – pa s kulturno! (…)

Zato je netovariško, nedemokratsko in nepatrijotsko, če se nekateri kapricirajo le na mesta, dočim naj drugi mesto njih ali za nje zgagajo v vaški mizeriji, se pokmetijo in potonejo! (…)

Učiteljski tovariš, 14. oktobra 1920