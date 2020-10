V avstrijski prestolnici, ki je volilno skupščino gostila namesto Moskve, je bilo prisotnih 42 delegatov, 13 pa jih je dogajanje spremljalo preko spleta. Za mesto predsednika CEV je bil znova izvoljen Aleksandar Boričić, ki je zbral 36 glasov, njegov protikandidat Hanno Pevkur pa jih je prejel 19.

Na Dunaju so sicer delegati volili tudi člane upravnega odbora CEV (BOA). Za 18 mest (dodatno 19 zaseda predsednik CEV) se je potegovalo 27 kandidatov iz 27 držav, med drugim tudi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki je bil v upravni odbor izvoljen s 34 glasovi. »Seveda sem vesel izjemno visoke podpore in svoje izvolitve, vendarle pa moram reči, da tega ne ocenjujem toliko kot priznanje meni ali mojemu delu, ampak kot priznanje celotni slovenski odbojki in celotni organizaciji, kajti v zadnjih letih smo celotni Evropi dokazali, da znamo in da zmoremo ter da tako organizacijsko kot tekmovalno sodimo med najboljše države v Evropi,« je po izvolitvi dejal Metod Ropret, ki je tako postal sploh prvi Slovenec, ki bo zasedal to funkcijo.

Kot so še sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije, je nekdanji slovenski reprezentant Tomislav Šmuc oddal kandidaturo za člana komisije za odbojko na mivki, predsednik Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije Gregor Hribar pa kandidira za člana trenerske komisije. Prav tako se nekdanji mednarodni odbojkarski sodnik Peter Končni poteguje za mesto člana sodniške komisije, za člana zdravstvene komisije pa kandidira zdravnik slovenske moške reprezentance Mile Majstorović.

Člane komisij bo upravni odbor CEV volil na svoje prvem uradnem srečanju.