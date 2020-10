Policijski ples v maskah: Hojsova totalna vojna

Fotografija, ki jo je po ponedeljkovi primopredaji poslov na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v javnost posredovala policija, je bila časom primerna. Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom in vedno strožjih omejevalnih ukrepov so si tudi nova vršilka dolžnosti direktorice NPU Petra Grah Lazar, nekdanji vršilec dolžnosti direktorja NPU Uroš Lepoša in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič za potrebe seznanjanja javnosti z že tretjo menjavo na vrhu NPU v manj kot pol leta nadeli maske.