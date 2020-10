Toda intervju z lokalno spletno stranjo enBursa.com ga je pahnil v težave. »Število okužb s koronavirusom in število umrlih v Bursi je višje, kot govorijo uradna poročila,« je dejal konec aprila in si s tem »prislužil« ovadbo guvernerja province, ki je v zdravnikovi izjavi videl »poskus razširjanja napačnih informacij in širjenja panike«. Tožilstvo je nato odločilo, da je treba primer rešiti izven sodišča. Akte so poslali na Univerzo Uludag, ki je začela preiskavo proti svojemu profesorju. Tekli so meseci, turška vlada je sprejemala ukrepe, jih ostrila, milila in statistični podatki so vzbujali upanje, da je turška vlada epidemijo uspešno spravila pod nadzor. A hkrati so naraščali dvomi o resničnosti objav in vse več zdravnikov iz različnih provinc je sumilo, da so statistike prirejene in da se prikriva prava razsežnost epidemije. Vlada je njihove dvome odločno zanikala in grozila s sodnim pregonom, vendar so se septembra indici, da imajo zdravniki prav, okrepili. Za profesorja Palo se je mesec začel dobro, saj je 1. septembra univerza sporočila rezultat preiskave in objavila, da je Pala s svojim namigom na večje število okuženih pravzaprav le izpolnil svojo dolžnost. Žebljico na glavico je konec septembra zadel poslanec Republikanske ljudske stranke Murat Emir. Oftalmolog in pravnik je namreč razkril dokument, po katerem naj bi bilo 10. septembra 2020 kar 29.377 testiranih ljudi pozitivnih na virus, medtem ko je statistika zdravstvenega ministrstva beležila le 1512 takšnih primerov. Na pritisk opozicije je vlada morala priznati, da je olepševala statistične podatke, minister za zdravje Fahrettin Koca pa je pojasnil, da je vlada od 29. julija 2020 v resnici objavljala število hospitaliziranih ljudi, in ne števila odkritih okužb. Turška zdravniška zbornica zato ocenjuje, da je vlada v zadnjih mesecih zamolčala okoli 350.000 okužb.