Gorenjski prometni policisti poročajo o prometni nesreči, v kateri je danes dopoldan na Zgornjem Brniku življenje izgubila voznica osebnega avtomobila.

Ta je med vožnjo po mokri in spolzki lokalni cesti izgubila nadzor nad vozilom ter silovito trčila v kombi, ki je vozil nasproti. Gre za letošnjo deseto smrtno žrtev na gorenjskih cestah, medtem ko je lani je v celem letu umrlo sedem udeležencev.

Poziv k vožnji, prilagojeni razmeram

Ob nesreči ponavljajo svoj poziv udeležencem, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti, ki so daleč od poletnih. »Ceste so hladne, ponekod mokre, marsikje umazane, na njih pa je tudi listje, kar vse slabša oprijem pnevmatike s podlago. Vozite defenzivno, s prilagojeno hitrostjo znotraj omejitev in z večjo varnostno razdaljo. Pazite tudi pešci, kolesarji in ostali udeleženci v prometu,« so zapisali.