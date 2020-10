Oba naj bi bila ovadena zaradi ponarejanja uradnih listin in zlorabe uradnega položaja, Tonin kot takratni predsednik Knovsa pa še zaradi izdaje tajnih podatkov.

Ovadbi se vežeta na domnevno sporni obisk Knovsa na ministrstvu za obrambo. Tam so lani opravili nadzor na obveščevalno-varnostni službi (OVS), ki je kasneje ovadila takrat podpredsednika parlamentarne komisije Mahniča. Tonin naj bi kot predsednik komisije izdal odredbo za nadzor na OVS brez pridobljenega sklep komisije, Mahnič pa naj bi ta nadzor vodil na podlagi nezakonite odredbe.

Tonin se je danes na poročanje portala 24ur.com že odzval, in sicer je povedal, da je bil z omenjeno ovadbo seznanjen iz medijev. »Moj primer najbolj jasno kaže na to, kako je Damir Črnčec (nekdanji državni sekretar v kabinetu tedanjega premierja Marjana Šarca op. a.) zlorabljal represivne aparate države za boj proti takrat opoziciji,« je dejal in kot smešno ocenil obtožbo izdaje tajnih podatkov. Dodal je še, da verjame v pravno državo in da se bo v nadaljevanju izkazalo, da so vsi postopki smešni. V tistem trenutku bo, kot je napovedal, ustrezno ukrepal zoper Črnčeca.