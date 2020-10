Državni zbor je leta 2013 v ustavo vpisal fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti prihodki in izdatki državnih proračunov srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja. Odstop od tega načela, ki je v ustavo mnogih držav članic EU vpisan na pobudo unije, je mogoč zgolj v izjemnih okoliščinah. Kot je na današnji novinarski konferenci uvodoma pojasnil predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, je takšen odstop mogoč, kadar je država soočena z resnim gospodarskim upadom in kadar ima določen neobičajen dogodek, na katerega ni moč vplivati, pomembne posledice za finančno stanje države. Da so nastopili takšni pogoji, ugotovi vlada po prejetju ocene, ki jo pripravi fiskalni svet. Kračun je ob tem pripomnil, da je bil vrstni red v resnici nekoliko drugačen, saj so v fiskalnem svetu vladno zaprosilo za pripravo ocene o izjemnih okoliščinah in torej možni zamrznitvi fiskalnega pravila prejeli kar sočasno z že pripravljenimi proračunskimi dokumenti.

Gospodarska negotovost večja od tiste med globalno recesijo Da so nastopili pogoji za začasen odstop od fiskalnega pravila oziroma srednjeročne uravnoteženosti, je bilo ob razkoraku med leta 2019 napovedanim realnim BDP v letošnjem in prihodnjem letu ter dejanskim BDP-jem jasno že marca. »V 2020 beležimo močan upad, napoved iz 2019 pa je napovedovala kontinuirano rast, ki bi se nadaljevala v 2021 in dalje. V resnici imamo med temi številkami velik razkorak, kar dokazuje, da je gospodarski upad resen,« je pojasnil Kračun. »Lani so nam vse institucije napovedovale približno triodstotno gospodarsko rast, letošnje napovedi pa predvidevajo 6- do 10-odstotno krčenje gospodarstva,« je predstavil številke. Za 2020 in 2021 so tako izpolnjeni pogoji za zamrznitev fiskalnega pravila, projekcije za naprej pa so za zdaj še preveč negotove. Trenutna gospodarska negotovost je sicer že presegla negotovost iz obdobja globalne recesije leta 2009. V zadnjem desetletju je bila negotovost sicer precej povečana še leta 2012 ob sprejetju Zakona o uravnoteženju javnih financ in ob sanaciji bank, je razložil Kračun.