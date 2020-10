Današnja seja ESS je imela na dnevnem redu tako vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu kot predlog opozicijskih SD in SAB o slovenskih demografskih rezervah, predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je DZ predložil DS, vprašanje sklada za sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tudi točko o pomenu in vlogi socialnega dialoga v državi.

Sindikati so v zadnjih tednih že večkrat izrazili nezadovoljstvo nad potekom socialnega dialoga v trenutnih razmerah, ki jih zaznamuje tudi epidemija covida-19. Nezadovoljni so tako npr. bili, ker je vlada le nekaj ur po tistem, ko je svoj zakonski predlog za vzpostavitev demografskega sklada predstavila socialnim partnerjem, tega tudi sprejela in poslala v DZ.

Premier Janez Janša je te kritike takrat označil kot veliko sprenevedanje, saj da je vlada zelo jasno povedala, da bosta o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu vzporedno tekli razpravi v DZ in v okviru ESS in da je vlada odprta za dobre predloge do konca postopka.

Predčasno so pred dnevi zapustili tudi zadnja usklajevanja socialnih partnerjev o predlogu petega protikoronskega zakona, ki je bil v četrtek sprejet v DZ. Takrat jih je med drugim motilo, da je vlada vanj vključila določilo, da bo v razpis za skrajšanje čakalnih vrst vključila tudi zasebne ponudnike zdravstvenih storitev, zmotile so jih tudi prvotne zamisli o posebnem dodatku za večjo delovno učinkovitost pri opravljanju javne zdravstvene službe za zdravnike in medicinske sestre.

Kaj je bil razlog za današnji predčasni odhod s seje, bodo sindikalne centrale povedale na ponedeljkovi novinarski konferenci, pred tem pa zadeve ne želijo podrobneje pojasnjevati, je za STA povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.