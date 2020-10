Po polžje po trzinski obvoznici

Še vse do konca meseca bodo na trzinski obvoznici potekala obnovitvena dela na dobre tri kilometre dolgem odseku od Trzina proti Črnučam in 3,7 kilometra v nasprotni smeri. A kot kaže, so se ljudje na že tako obremenjeni obvoznici, zlasti ob prometnih konicah, navadili prometnih zastojev.