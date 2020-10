Tudi avgusta padec števila delovno aktivnih

V Sloveniji je bilo avgusta približno 882.100 delovno aktivnih, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,2 odstotka manj kot avgusta lani. Najbolj se je število delovno aktivnih avgusta zmanjšalo v gradbeništvu, rast zaposlovanja pa je bilo opaziti v zdravstvu in socialnem varstvu, so sporočili iz državnega statističnega urada.