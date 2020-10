Koda TAN je 10-mestno število, ki ga uporabnik pridobi le v primeru, da je pri njem potrjena okužba s koronavirusom.

Kodo uporabnik prejme od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oziroma epidemiologa pri izvedbi epidemiološke ankete, nato pa se prostovoljno odloči, ali jo bo vnesel v aplikacijo #OstaniZdrav in s tem opozoril vse tiste posameznike z naloženo aplikacijo, ki so bili v preteklih 14 dneh z njim v tveganem stiku, da so v prihodnje bolj pozorni na svoje zdravje in ravnajo odgovorno.

Gre za enega od ključnih korakov, s katerim lahko prav vsak uporabnik, ki ima naloženo aplikacijo #OstaniZdrav, učinkovito prepreči nenadzorovano širjenje okužbe, so poudarili v sporočilu za javnost. Na ministrstvu apelirajo na uporabnike, da kodo čim prej po prejemu vnesejo v aplikacijo.

Ministrstvo podatke o številu prenosov aplikacije ter številu izdanih TAN kod osvežuje dnevno, dostopni pa bodo na povezavi.

Po zadnjih podatkih si je do 14. oktobra aplikacijo naložilo nekaj manj kot 140.000 uporabnikov.

V 14 dneh je bilo izdanih 455 TAN kod, v aplikacijo pa si jo je nato dejansko vneslo 282 ljudi, so v torek navedli na ministrstvu. Vnos kode, ki uporabnike drugih telefonov z naloženo aplikacijo obvesti, da so bili nekje v stiku z okuženo osebo, je namreč prostovoljen.