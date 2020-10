Po podatkih covid sledilnika je bilo včeraj ob 5126 opravljenih testih potrjenih 834 okužb z novim koronavirusom, kar znaša 16 odstotkov izmed vseh včeraj testiranih. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev oziroma incidenca je 257,21. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 242 bolnikov, od tega 45 na intenzivni negi, štiri osebe pa so umrle.

»Navkljub včeraj nekoliko manjšemu številu testov, podatki ostajajo slabi,« je uvodoma navedel vladni govorec Jelko Kacin in predstavil podatke o okuženih v nam sosednjih državah. 14-dnevna pojavnost okužbe na 100.000 prebivalcev je na Madžarskem 147,67, v Avstriji 148,49 in v Italiji 99,82. »Vse, ki se jim ni nujno kamorkoli premikati, pozivam naj ostanejo doma,« je ponovno pozval. Navedel je, da so karantenske odločbe v tem trenutku ustne, saj NIJZ ob tako velikem številu novih okužb ne zmore izdajati pisnih odločb, »za katere tako ali tako ni bil pristojen, pristojnost je bila na ministrstvu za zdravje,« je navedel. Informacij o zapletih na prehodih iz regije v regijo nima.

Specialist infektologije in intenzivne medicine Tomaž Vovko je navedel, da v ljubljanski bolnišnici na intenzivni enoti trenutno zdravijo dvajset bolnikov, v bolnišnici še dodatnih štirideset. Povprečna starost bolnikov na intezivni negi je 65 let, razpon pa sega od 42 leta do 85 leta. »Že te razmere so po svoje zelo grozne,« je navedel.

Polovica novih medicinskih sester po parih dneh obupa »Po standardu za intenzivno enoto en zdravnik prevzame 1,7 bolnika, trenutno pa štirje specialisti zdravimo dvajset bolnikov. Delamo bistveno bistveno več, kot smo delali kadarkoli prej. Tudi naše medicinske sestre, s katerimi sodelujemo že zadnjih dvajset let, povedo, da še nikoli niso imele tako hudih obremenitev, kot jih imajo sedaj,« je navedel. »Že na tej točki so razmere že zelo hude. Polovica sester, ki pridejo na novo, po parih dneh obupa, gre na bolniško odsotnost, saj ne morejo več. Kapacitete vsakega zdravstvenega sistema so omejene, sester bo zmanjkalo,« je dejal. »Ko bodo številke še višje, se bo uspešnost zdravljenja zmanjšala, več kot dvajset oziroma trideset bolnikov naša ekipa sama ne zmore. Dobili bomo pomoč od zunaj, vendar ti ljudje niso delali z našimi bolniki in ne vedo, kako točno z njimi postopati. V resnici so razmere zelo hude,« je ponovno poudaril. »Apeliram na vse: če bodo razmere šle tako naprej kot do sedaj, ne bomo več zmožni nuditi ustrezne oskrbe. Je zadnji čas, da stopimo skupaj, pogledamo, kaj se je dogajalo spomladi v Italiji in primerjamo s tem, kar se trenutno dogaja pri nas,« je poudaril in večkrat pozval državljane k nošenju zaščitnih mask.

Na pokopališčih brez javnih molitev Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v nagovoru izrazil sožalje s svojci vseh umrlih, vsem zaželel zdravja in pozval k nošenju zaščitnih mask ter uporabi korona aplikacije. »Verouk bo v župnijah, ki so v rdečih regijah, do nadaljnjega na daljavo,« je dejal. Verouk bo v župnijah, ki so v rdečih regijah, do nadaljnjega na daljavo. V oranžnih regijah bo potekal na daljavo le od šestega razreda naprej. Svete maše v župnijah v oranžnih regijah bodo od danes omejene na deset vernikov. Duhovnike je Zore pozval, naj v primerih, ko je treba izbirati, kdo se bo svete maše lahko udeležil, vernikom omogočijo prejem obhajila zunaj svete maše. Verniki bodo v tem primeru opozorjeni, naj po obhajilo prihajajo drug za drugim in z ustrezno razdaljo, razen če bo šlo za družine in ljudi, ki živijo v skupnih gospodinjstvih. Med duhovniki jih je okuženih pet, šest jih je v karanteni, en pa je to noč umrl, je še navedel Zore. Na pokopališčih letos ne bo javnih molitev in blagoslovov. »Razmislek o tem, ali je treba letos na pokopališče, je v tem trenutku na mestu,« je ob tem dejal Kacin. Tiskovno konferenco ste lahko spremljali tukaj: