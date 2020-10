V soboto bo na Primorskem povečini sončno. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na severovzhodu pa pretežno oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne ali zvečer bo predvsem ob morju možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Jutra bodo kar sveža.

Vremenska slika: Nad naše kraje se od severozahoda širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo občasno deževalo predvsem ob Jadranu ter na Hrvaškem, drugod bo večinoma suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V soboto bo ob Jadranu sončno, drugod pa bo občasno nekaj oblačnosti, največ v krajih vzhodneje od nas.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.