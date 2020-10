Facebook je medtem na svoji platformi omejil število objav s povezavami na članek. Obe družbeni omrežji sta sporočili, da sta ukrepali v skladu s svojo politiko do verjetno lažnih vsebin.

Blokada je sprožila veliko ogorčenje med republikanci v kongresu, ki želijo zaslišati vodstvo Twitterja in Facebooka, Trump pa je zagrozil s tožbo.

Za nekaj zmede je poskrbel še sam direktor Twitterja Jack Dorsey s tvitom, da niso postopali najbolje, še posebej ker niso dali jasno vedeti, za kaj v bistvu gre.

Po trditvah demokratov gre za še en v vrsti poskusov predsednika Trumpa, da zmanjša zaostanek za Bidnom v anketah. Tokratno afero naj bi po njihovem skuhala nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani in nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon.

New York Postu sta posredovala elektronsko pošto, ki bi naj pripadala Bidnovemu sinu Hunterju, čeprav neodvisni analitiki niso mogli potrditi njenega resničnega izvora.

Bidnova kampanja očitke zavrača

Elektronska pošta namiguje, da je Joe Biden kot podpredsednik ZDA sprejel na pogovor ukrajinskega poslovneža Vadima Požarskega. Požarski dela za energetsko podjetje Burisma, kjer je bil Hunter Biden med letoma 2014 in 2019 član nadzornega odbora.

Bidnova kampanja trdi, da je preverila vse urnike za nazaj, in srečanja s Požarskim ni našla nikjer. Poudarja tudi, da so republikanski odbori v senatu že temeljito prevetrili vse glede Ukrajine in ugotovili, da Joe Biden ni naredil nič narobe.

Bannon je sicer obtožen prevare in pranja denarja, zvezno tožilstvo New Yorka pa ima pod drobnogledom Giulianija zaradi stikov s sumljivimi osebami v Ukrajini. Škandal s Hunterjem Bidnom in Burismo je Trumpu že pridelal ustavno obtožbo, ker je pritiskal na predsednika Ukrajine, da uvede preiskavo proti Bidnu.