Premierna liga narodov 2018 z nekarizmatičnim selektorjem Tomažem Kavčičem se je slovenski vrsti tako izjalovila, da je brez zmage končala na zadnjem mestu v skupini, a se je zaradi naknadnih sprememb tekmovalnega sistema izognila trdemu pristanku v kleti evropskega nogometa. Slovenija po dveh letih z novim selektorjem in svežimi obrazi ponuja drugačno podobo z bolj čvrstimi temelji. Selektorju Matjažu Keku je uspelo izboljšati osnove in vzpostaviti red v reprezentanci, kar se najbolj pozna v obrambi, ki rekordnih pet tekem zapored ni prejela zadetka. Slovenija na igrišču vztrajno izziva moštvenega duha, kar vliva upanje, da sedanji rod končno razvija svoj potencial. Vse bolj samozavestno moštvo napreduje iz tekme v tekmo in kaže spoštljivejši odnos do reprezentančnega dresa kot v minulih letih, ko je javnost obupovala ob seriji neuspehov.

Ker se Slovenija ne želi več primerjati z najslabšimi reprezentancami sveta, bo treba nalogo v ligi narodov izpolniti do konca. November prinaša domači preizkus s Kosovom in gostovanje na tekmi leta v Atenah, kjer bi za napredovanje lahko zadostoval že neodločen izid. Kek je z razširitvijo baze pridobil nove adute in za nameček »odkril« Sandija Lovrića, ki se je izkazal za inteligentnega igralca z dodano vrednostjo. Po petih zadetkih Harisa Vučkića na treh tekmah je močno konkurenco v napadu dobil Andraž Šporar. Počasi se v nogometno življenje vrača Josip Iličić, še vedno pa tli upanje, da bo za reprezentanco zaigral Kevin Kampl.

Medtem ko je članska vrsta jeseni izboljšala vtis, je vse več napetosti v mladi reprezentanci, ki jo prihodnje leto čaka domače evropsko prvenstvo. Na udaru je selektor Primož Gliha, ki mu igralci očitajo izvajanje mobinga, zato se stopnjujejo zahteve po njegovi zamenjavi. Če je general res izgubil svojo vojsko, bo morala nogometna zveza poiskati alternativo. Če se bo izkazalo, da so igralci prekoračili svoja pooblastila, bo treba disciplinirati garderobo. Škoda je v vsakem primeru že narejena. Ko je ostro pismo mladih reprezentantov postalo javno, je največ izgubil – nogomet.