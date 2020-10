Vlada se je na naraščanje okužb z novim koronavirusom odzvala z zaostritvami, ki otežujejo gibanje znotraj države in preživljanje prostega časa zunaj doma. Podatkov, da bi se prebivalci Slovenije pogosto okužili na sprehodu, ob jutranji kavi ali v fitnesu, sicer ni. Ukrepi v rdečih regijah bodo zajeli tudi nekatere okoliščine, v katerih je možnost okužbe majhna. V vladi se sklicujejo na nujno previdnost, prebivalci pa lahko ob nejasnih mejah med dopustnim in nedovoljenim ravnanjem kaj hitro prekršijo nova pravila.

1.

Maska na svežem zraku

Tudi na prosto se bodo morali prebivalci rdečih regij odpraviti z masko.

Med izjemami so otroci do šestega leta; tudi odraslim ob individualni športni vadbi na prostem ne bo treba nositi maske, če bo razdalja do drugih ljudi vsaj trimetrska. Kako bodo razlikovali med rekreacijo in drugim gibanjem na prostem, včeraj še ni bilo jasno. Ko gre za zaprte prostore, je na voljo vse več dokazov, da nošenje maske učinkovito zavira koronavirus. O širjenju okužb na odprtem pa je, razen v primeru množičnih dogodkov oziroma gibanja v gneči, bistveno manj podatkov. »Gre za različna druženja, od rojstnodnevnih zabav do pogrebov, ki so se slabo končali za koga od udeležencev,« je okoliščine okužb na prostem v Sloveniji opisala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant. A zakaj bi bilo treba nošenje maske nalagati tudi samotnim sprehajalcem? »To je tudi neki signal, da je nošenje mask smiselno,« pojasnjuje Bregantova.

Za obvezno nošenje mask na prostem so se nedavno odločili v Italiji, kjer so prebivalci zaradi zelo težke izkušnje v prvem valu pandemije naklonjeni maksimalni previdnosti. Ko so o možnosti posnemanja Italije razpravljali v Kanadi, so tamkajšnji strokovnjaki izpostavili, da morajo biti ukrepi sorazmerni in da italijanski pristop v drugih okoljih morda ni najbolj smiseln. Osredotočiti se je treba na okoliščine, kjer je tveganje največje, torej notranje prostore, je v izjavi za spletni portal Globalnews ocenil kanadski infektolog dr. Isaac Bogoch. Tudi v Sloveniji bi se lahko držali ukrepov, od katerih si je mogoče obetati pomemben učinek.