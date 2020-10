Statistika minule sezone v alpskem smučanju glede povprečja osvojenih točk svetovnega pokala Slovencev razkriva razloge za skrb. Glavna junaka sta bila Žan Kranjec in Meta Hrovat, ki sta edina okusila slast uvrstitve na zmagovalni oder. Tina Robnik je bila v povprečju s 17. mestom na veleslalomskih tekmah denimo tretja najuspešnejša Slovenka. Izjemno slabo sezono glede na pretekle uspehe je imela dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec. Še slabšo moška reprezentanca v hitrih disciplinah, tudi Ana Bucik in Štefan Hadalin pa nimata razlogov, da bi se na podlagi lanskih rezultatov tolkla po prsih. Ob tem, da je imela panoga za alpsko smučanje v minuli sezoni rekorden proračun, ki je znašal več kot dva milijona evrov.

Pod Slivnikovim drobnogledom

Glede na statistiko je zaključek vodstva reprezentance pred novo sezono, ki se začenja jutri z veleslalomskim uvodom v Söldnu, skrb zbujajoč. Dolgoletni odgovorni trener moških hitrih disciplin Peter Pen je edini, ki je »plačal« za slabe rezultate, saj ni podaljšal pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije. Izmed tekmovalcev jo je najslabše odnesla Maruša Ferk. Boljši statistiki od Klemna Kosija, Mihe Hrobata in Boštjana Klineta navkljub se je znašla na povsem samoplačniškem seznamu.

Slovenska reprezentanca se je na trenerskih mestih celo dodatno okrepila. Meta Hrovat ima povsem svojo ekipo s trenerjem Matijo Grašičem, Ana Bucik in Tina Robnik svojega trenerja Sergeja Poljšaka, hkrati pa vso podporo, potrebno za treninge in tekme. Ilka Štuhec je sicer malce prevetrila ekipo, ki po številčnosti ostaja enaka. V moški reprezentanci hitrih disciplin pa je dirigentsko palico vodenja sicer izkušene, a sila neuspešne reprezentance zadnjih let dobil Gregor Koštomaj. Zdi se, da je cona udobja slovenskih alpskih smučarjev popolna.

Svetla luč pred novo sezono je dejstvo, da je zamenjal funkcijo Janez Slivnik, ki je postal vodja reprezentanc. Jeseničan po vrnitvi v Slovenijo dokazuje, da ne beži od odgovornosti. Zaveda se pomembnosti dela z mladimi. Glede na njegov sloves gre pričakovati, da bo imel pod drobnogledom delo v vseh ekipah in reprezentancah ter da bo po koncu sezone potegnil odločne zaključke. Slovensko alpsko smučanje v prihodnosti ne bo preživelo s (pod)povprečnimi rezultati. Četudi v izjemno težkih gospodarskih časih sedanjosti posluje zelo dobro. Dokaz za to je praktično enak proračun panoge v novi sezoni, medtem ko iz številnih najmočnejših reprezentanc poročajo, da so proračuni v novi sezoni precej okleščeni.